Ukraine : élu avec plus de 73% des voix, qui est le président Volodymyr Zelensky ?

De la fiction à la réalité, le scénario est à peine croyable. Dimanche 21 avril, l'Ukraine a élu son nouveau président. Et ce dernier est loin d'être un inconnu... du petit écran. À 41 ans et sans la moindre expérience politique, Volodymyr Zelensky a remporté l'élection présidentielle, lui qui évoluait jusqu'ici bien loin du monde de la politique. Le nouveau président ukrainien, qui a remporté le scrutin avec plus de 73% des voix, était en effet un comédien et humoriste.

Un président à la hauteur de son rôle ?

Dans un mois au plus tard, Volodymyr Zelensky prêtera serment. Il endossera alors le rôle qu'il avait déjà... dans une série télévisée, intitulée : "Serviteur du peuple". Il y incarne en effet un professeur d'histoire qui, par le plus grand des hasards, se retrouve à la tête du pays et dénonce la cupidité des élites. Un homme simple et droit. En votant pour lui, les Ukrainiens espèrent que le comédien aura les qualités de son personnage.

