Ukraine : Elon Musk annonce que SpaceX n'a plus les moyens de financer le réseau internet Starlink en Ukraine

Elon Musk dit craindre de ne plus pouvoir financer le réseau internet Starlink en Ukraine. Selon l'entrepreneur américain, à la tête de SpaceX, la société n'a plus les moyens de continuer à financer le réseau internet Starlink dans le pays en guerre, a-t-il assuré, vendredi 14 octobre. L'entreprise spatiale "ne peut pas continuer à financer indéfiniment le système existant et envoyer des milliers de terminaux supplémentaires (...). Ce n'est pas raisonnable", a-t-il tweeté.

Depuis le début de l'offensive russe, fin février, SpaceX a livré à l'Ukraine quelque 25 000 terminaux qui permettent d'assurer une connexion à internet grâce à une constellation de satellites formant le réseau Starlink. Selon l'entrepreneur, l'opération a déjà couté 80 millions de dollars et la facture devrait atteindre 100 millions d'ici la fin de l'année.

Selon CNN, cette déclaration est un appel du pied à l'intention du ministère de la Défense américain, à qui l'entreprise demande de prendre le relais du financement de l'utilisation de Starlink par le gouvernement ukrainien et son armée, dont le coût était estimé à 400 millions de dollars pour les 12 mois à venir. SpaceX a envoyé le mois dernier une lettre au Pentagone pour lui indiquer qu'il ne pouvait plus assumer les coûts du service en Ukraine, poursuit la chaîne.

Des infrastructures internet détruites ou endommagées

Le réseau Starlink a contribué à maintenir une couverture internet dans les régions d'Ukraine frappées par l'armée russe. En juin, environ 15% des infrastructures internet existantes en Ukraine avaient été détruites ou endommagées, selon les autorités. Les opérateurs ukrainiens de télécommunications ont, par ailleurs, été ciblés par de nombreuses cyberattaques."Starlink est le seul système de communication qui continue à fonctionner sur le front, tous les autres sont morts", a tweeté Elon Musk. "La Russie essaie activement de tuer Starlink", a-t-il ajouté. Le milliardaire a averti que malgré des ressources affectées à la défense de Starlink, le système "pourrait bien disparaître".

Selon le quotidien britannique Financial Times, les forces ukrainiennes ont pu subir des coupures du service Starlink sur le front, ce qui aurait freiné leur contre-offensive, avant que la situation ne s'améliore.

"A notre connaissance, SpaceX n'a pas interrompu son service aux agences du gouvernement civil d'Ukraine et aux opérateurs des infrastructures cruciale", a indiqué vendredi soir un porte-parole de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Il a précisé que l'agence avait acheté en avril plus de 1. 500 terminaux à SpaceX pour les livrer en Ukraine, puis 86 nouveaux terminaux en juillet pour les autorités de la région de Lviv.