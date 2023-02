Ukraine : depuis le début de la guerre, 241 sites culturels ont été détruits ou endommagés selon l'Unesco

L'organisation des Nations Unies se déplace de ville en ville en Ukraine, pour apporter son soutien aux municipalités qui ont vu leur bibliothèque, musée, ou édifice religieux être détruits.

Le théâtre de Marioupol, le musée historique d'Ivankiv… L'Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture) a recensé au total 241 sites culturels qui ont été détruits ou endommagés depuis le début de la guerre en Ukraine.

L'organisation recense, tente de consolider et de réparer quand c'est possible. Dans sa liste de bâtiments victimes collatérales de cette guerre, on trouve le théâtre de Marioupol, détruit, bombardé par les Russes, dans une ville en grande partie rasée. Il y a aussi le musée historique d'Ivankiv, en partie brûlé, sans toitures, avec toujours à l'intérieur des œuvres colorées de l'artiste ukrainienne Maria Primatchenko.

Quand les destructions sont moins importantes, l'Unesco propose des aides très pratiques à fournir : des générateurs électriques, par exemple, pour éviter les coupures de courant. "Pour garder le niveau de température nécessaire, parce qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art, dont des manuscrits, pour lesquels la température est très importante, explique Krista Pikkat, directrice de la Culture et des situations d'urgence à l'Unesco. L'électricité c'est aussi les caméras de surveillance, primordiales, pour la sauvegarde de ces collections."

Les huit biens classés sont intacts

Sur place, Chiara Dezzi Bardeschi se déplace de ville en ville. À Kiev, la représentante de l'Unesco en Ukraine a apporté, avec ses équipes, son soutien à quatre musées, touchés par des missiles en octobre 2022. "Trois de ces musées peuvent rouvrir, et réorganisent maintenant des expositions temporaires". Ce qui permet un accès au patrimoine national, à la culture, aux traditions, qui est pour l'organisation des Nations unies, plus que nécessaire, en temps de guerre.

L'Unesco qui se félicite de voir les huit biens ukrainiens, inscrits au patrimoine mondial, être intacts. C'est la preuve, selon l'organisme basé à Paris, que leur classement est une forme de protection.