Témoignages Ukraine : "Dès que la guerre est finie, on fait un bébé", dans le Donbass, un couple terré raconte son quotidien dans un abri souterrain

Olena et Aleksander se sont rencontrés il y a deux ans. La guerre en Ukraine ne les a pas jetés sur les routes de l'exode. Is ont décidé de rester à Severodonetsk, dans la région du Donbass, où ils ont fait d'une cave aménagée leur petit nid. "Mon mari m'a offert ces fleurs ce matin, montre la jeune femme, ça m'a vraiment fait plaisir. Un peu de romantisme dans cet abri souterrain. Même dans cette cave, il me prouve chaque jour son amour."

Le bouquet de tulipes rouges égaye un couloir sombre et humide qui donne sur une petite pièce transformée en chambre à coucher. "Quand j'ai peur, je me serre dans ses bras où je le prends par la main et je me sens rassurée", sourit Olena.

L'amour est plus fort que la guerre !

La preuve avec ce couple, qui vit terré, dans la cave d'un immeuble de Sévérodonetsk dans le Donbass. pic.twitter.com/vnvNBmlAMW — Omar Ouahmane (@ouahmane_omar) April 15, 2022

Le fracas des bombes

La ville de l'est de l'Ukraine, qui se trouve près des positions séparatistes pro-russes, comptait plus de 100 000 âmes avant la guerre. Elle est quasiment vidée de sa population aujourd'hui. Même à l'abri dans ce sous sol, on entend le fracas des bombes.

"Parfois, on repense à tous les bons moments que nous avons passés lorsque c'était la paix et on rit ensemble, ça nous fait beaucoup de bien." Aleksander à franceinfo

Aleksander fredonne des notes de musique. C'est son autre amour dans sa vie. Cet ancien postier est encore sous le choc du bombardement qui a éventré son appartement. "J'habitais dans un immeuble, rue Gagarine, qui a été bombardé par un missile Grad, raconte-t-il. Mon piano a été complètement détruit, j'ai aussi perdu mes guitares, mon violon et mon accordéon. C'est une grande perte." La musique est-elle tout pour lui ? "Non, c'est plus que tout pour moi, lâche-t-il, mais il se reprend en riant. En fait, non : ma femme compte plus que tout, et la musique est ma deuxième femme."

Aleksander a offert un bouquet de tulipes à son épouse Olena (GILLES GALLINARO / RADIO FRANCE)

Olena sourit : "Dès que la guerre est finie, on fait un bébé." Une promesse d'espoir alors que la guerre dans le Donbass devrait s'intensifier dans les prochains jours.