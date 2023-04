Témoignage "Je leur dédie chacune de mes performances" : une étoile de l'Opéra de Kiev danse pour rendre hommage à ses proches morts durant la guerre

Sur le parquet de l'Opéra national de Kiev, la danseuse étoile Olga Kifyak, 38 ans, s'échauffe avec un partenaire. Olga danse, malgré la guerre : "C'est un soulagement de pouvoir danser. Le travail m'a sauvée. Danser m'aide à essayer d'avancer. Chacune de mes performances, je la leur dédie." Elle ne peut retenir ses larmes. Aujourd'hui, une représentation très forte en émotion l'attend. Comme tant d'autres, la guerre lui a arraché ses proches. Son père a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il tentait de quitter la capitale au début de l'invasion russe. Et puis, il a eu son frère soldat. "Mon grand frère a été tué sur le front, dans les environs de Bakhmout. Il a laissé sa femme et un petit garçon de six ans", raconte la danseuse étoile.

Les Russes progressent lentement à Bakhmout alors que la contre-offensive ukrainienne semble reportée à l'été. Cette guerre de tranchées provoque des milliers de morts. Pour résister, à quelques centaines de kilomètres, à Kiev, malgré la guerre, les Ukrainiennes et Ukrainiens continuent à aller à l'opéra. Ce soir-là, Olga va rendre hommage par la danse à ces héros ukrainiens - dont son frère.

À l'opéra national de Kiev, les danseuses performent devant les photos de civils morts en ayant défendu leur pays. (MAURINE MERCIER / RADIO FRANCE)

Un public ému

Dans le hall, le public se presse. Une fois encore, l'opéra Shevchenko fait salle comble. Seules les alertes anti-aériennes peuvent interrompre les représentations. Si elles retentissent, le public devra s'abriter en sous-sol. Ce ne sera pas cependant pas le cas ce soir-là. Olga danse et derrière elle, les photos de civils devenus soldats morts pour défendre leur pays défilent sur un écran géant. Le public est ému aux larmes. Toute la salle se lève en hommage aux soldats. Après sa performance, Olga est aussi soulagée qu'émue.

"C'était un moment incroyable parce que cela vient de leur cœur. Chaque Ukrainien ressent cette peine d'avoir perdu les siens." Olga Kifyak, danseuse étoile à franceinfo

Dans la salle, le spectacle se poursuit, deux heures durant le public va pouvoir un peu oublier la guerre. La culture, pour soutenir le pays et pour aider à soigner la tristesse.