Ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes, mais selon le gouvernement ukrainien, 20% des soldats russes engagés sur le front finissent par se rendre aux autorités ukrainiennes. Kiev a même mis en place un programme destiné aux soldats ennemis qui veulent faire défection.

L'Ukraine vient de réaliser un gros coup à en croire les services de renseignement. C'est même une première, puisqu'un pilote d'hélicoptère s'est rendu avec son appareil en août dernier. L'opération a été préparée dans le plus grand secret. Elle aura nécessité six mois de préparation.

En février dernier, Maxime, pilote d'hélicoptère, 28 ans, prend une décision qui va changer sa vie. "J'ai contacté les renseignements ukrainiens, je leur ai expliqué ma situation, raconte-t-il dans la presse et dans une vidéo rendue publique. Ils m'ont proposé une option en me disant : ‘On te garantit la sécurité. On te garantit de nouveaux papiers ainsi qu'une compensation financière.’ Une fois ces détails réglés, on a commencé à planifier l'itinéraire de mon vol".

Une fois sa famille à l'abri, il se rend

Ensuite, les services secrets ukrainiens parviennent à faire passer la famille de Maxime en Ukraine. Et puis en août, le pilote profite d'une mission non loin de la frontière pour déclencher l'opération. "Quand j'ai compris que j'étais près de la frontière, je leur ai envoyé ma géolocalisation".

"J'ai volé en rase-motte, en mode silence radio." Maksim Kouzminov, un pilote russe qui a fait défection à franceinfo

"J'ai suivi l'itinéraire sans problème. J'ai atterri et les Ukrainiens m'attendaient", conclut-il.

Les Ukrainiens récupèrent alors l'hélicoptère. Le jeune pilote lui va toucher 500 000 dollars. Mais il n'a pas fait ça pour l'argent, assure-t-il. "C'est dramatique ce qui se passe avec cette guerre : tous ces morts, ces larmes, ce sang. Les gens se tuent. Et moi, je ne voulais surtout pas participer à ça."

Dans cette interview, Maxime appelle également les soldats russes à se rendre. Vous serez bien traités, dit-il, sans préciser que l'immense majorité des militaires qui font défection terminent dans les prisons ukrainiennes.