Sports : comment font les athlètes ukrainiens avec la guerre ?

Les sportifs ukrainiens continuent à jouer malgré tout, que ce soit en Ukraine où à l’étranger, pour préparer les JO de Paris 2024. D’autres se sont engagés dans l’armée ukrainienne et certains ont trouvé la mort sur le champ de bataille.

Avec la guerre en Ukraine, le sport et les sportifs ukrainiens ont dû se réinventer et s’organiser différemment. Certains athlètes ukrainiens se sont exilés à l’étranger pour préparer, entre autres, les Jeux olympiques de Paris 2024. Certains sont venus en France. Il y a un an, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a promis de débloquer une aide d’un million d’euros en faveur des sportifs ukrainiens en vue des Jeux, afin que l’Ukraine puisse être incarnée de la plus belle des façons.

Des sportifs morts sur le champ de bataille

D’autres sportifs ukrainiens ont fait le choix de rester au pays, c’est le cas des jumelles Maryna et Vladyslava Aleksiïva. Médaillées de bronze à Tokyo en nage artistique, elles ne peuvent plus s’entraîner sereinement. D’autres ont perdu la vie en voulant rester en Ukraine. Selon le ministère des Sports, plus de 400 athlètes ukrainiens sont décédés depuis le début de l’invasion russe. Enfin, certains se sont engagés dans l’armée ukrainienne, comme l’ancien tennisman Alexandr Dolgopolov, quand d’autres sont morts sur le champ de bataille, à l’instar du tireur Egor Kigitov ou du boxeur Maksym Galynichev, explique le journaliste de France Télévisions, Karim Bennani.