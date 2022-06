Sommet du G7 : les dirigeants espèrent élargir le front contre Vladimir Poutine

Les dirigeants du G7 ont invité des pays émergents à prendre part aux discussions, lundi 27 juin. "En accueillant les chefs d’État et de gouvernement indien, sénégalais et sud-africain, le G7 espère élargir le front contre Vladimir Poutine", a expliqué la journaliste Valérie Astruc, envoyée spéciale en Allemagne, ce lundi. "Le camp occidental a besoin de ces pays pour que les sanctions contre la Russie soient efficaces. Or, ces puissances émergentes sont déjà tentées de s’approvisionner en pétrole russe, sans compter que l’Inde a interdit les exportations de ses propres céréales, ce qui alimente la flambée des cours des denrées alimentaires", a précisé la journaliste.

Certains pays émergents ont reçu Vladimir Poutine en visioconférence

"Mais ces pays ont refusé de voter la condamnation de la Russie à l’ONU (Organisation des nations unies) et certains d’entre eux ont reçu, il y a quatre jours, en visioconférence Vladimir Poutine", a ajouté Valérie Astruc. "Pour attirer ces pays qui subissent de plein fouet la crise alimentaire, le G7 a promis de débloquer 45 milliards d’euros pour éviter une famine mondiale", a conclu la journaliste.