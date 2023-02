Russie : Vladimir Poutine justifie la guerre en Ukraine

Mardi 21 février, Vladimir Poutine a tenu son traditionnel discours sur l'état de la nation. Le président russe a notamment évoqué la guerre en Ukraine.

Mardi 21 février, une entrée très solennelle pour le discours annuel du président Vladimir Poutine devant les parlementaires et les élites russes. Le leitmotiv : le conflit en Ukraine est la faute des Occidentaux. Le chef d’État certifie : "La possibilité de la poursuite du conflit ukrainien, de son escalade et du nombre de victimes incombent entièrement aux élites occidentales et bien sûr à l’actuel régime de Kiev." Dans la salle, des généraux sont là, des ministres, l’air grave. Le président russe leur demande de se lever en mémoire des soldats tombés sur le front.

La Russie continuera les combats

Pour leur famille, Vladimir Poutine annonce un fonds spécial, un suivi social et des jours de congé supplémentaires pour les militaires. Le message est clair, la Russie continuera le combat quel qu’en soit le prix. Le chef du Kremlin se présente aussi comme un défenseur des valeurs chrétiennes face à un Occident perverti. Enfin, il affirme que les sanctions n’ont pas eu d’impact et que de nouveaux corridors logistiques se mettent en place vers l’Asie.