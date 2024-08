Reportage Près de Koursk en Russie, les soldats ukrainiens poursuivent leur progression avec "fierté" et "un sentiment de justice"

Près de deux semaines après son offensive surprise, l’Ukraine "renforce" ses positions en Russie, dans la région de Koursk, d’après le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces dernières heures, Kiev a encore grignoté quelques kilomètres carrés de terres russes. Une opération qui redonne du baume au cœur aux soldats ukrainiens, rencontrés sur la route qui mène à la zone frontalière en partie conquise par l'Ukraine.

Ils sont entrés en Russie et ils en sont fiers. Le long de la route qui mène à la frontière, nous croisons ce soldat qui accepte de parler. Quand il a pénétré en territoire ennemi il y a quelques jours, il explique avoir pensé à ses compatriotes ukrainiens, ceux qui vivent ou ont vécu sous occupation : "C’est aux Russes maintenant de vivre cette expérience. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qu’ont vécu les gens de Kharkiv, ceux de Donetsk, de Lugansk, de Zaporijiia, de Kherson. Alors qu’est-ce que je ressens aujourd’hui ? Un sentiment de justice."

"On a un dicton qui dit : La guerre revient toujours là où elle a commencé." Soldat ukrainien, dans la région de Koursk en Russie franceinfo

La guerre est désormais aussi en Russie et il faut que ça continue, nous dit un autre soldat. D’après lui, l’Ukraine doit continuer à avancer en territoire russe pour obliger Moscou à redéployer une partie de ses troupes dans cette région frontalière : "Plus on avance ici, plus on les attire ici. Ainsi, ce sera moins dur pour nos gars sur les autres fronts dans le Donbass ou dans la région de Zaporijiia, où il y a une forte concentration de troupes russes."

L’opération est loin d’être terminée, si l’on en croit le nombre d’hommes et de véhicules blindés qui se dirigent vers la frontière.