Reportage "Personne ne veut abandonner sa maison" : malgré le danger, les habitants des zones inondées après la destruction du barrage de Kahovka, refusent de quitter la zone

La destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l'Ukraine, laisse craindre une catastrophe humanitaire et écologique. Mais pour l’heure, les candidats à l’évacuation sont peu nombreux.

Sous une tente militaire, devant la gare de Mykolaïv, Vladimir Slivinski et son équipe des services de premiers secours ukrainiens attendent l'arrivée du train en provenance des territoires inondés.

Mardi, le premier convoi a attendu longtemps en gare de Kherson pour embarquer un maximum de monde. Mais ils n'étaient au final que 46. "C'est la mentalité ukrainienne. Personne ne veut abandonner sa maison, explique Vladimir. Tout le monde essaye de sauver ses animaux, d'aider ses proches".

" Ceux qui partent vraiment sont ceux qui ont déjà tout perdu et qui n'ont plus d'autre choix." Vladimir Slivinski, des services de premiers secours ukrainiens à franceinfo

Une quarantaine de plus sont arrivés par leurs propres moyens ou bien en bus. Ce n'est pas encore l'exode que l'on craignait ici quand le barrage de Kakhovka a explosé, mais ce n'est que le début, explique Vladimir. "Je pense que d'autres gens vont partir plus tard quand ils verront ce qu'il reste de leur maison, s'il y a encore quelque chose à sauver ou bien plus rien."

La destruction partielle du barrage de Kakhovka a libéré des millions de mètres cube d'eau et l’eau va continuer de monter "d’un mètre au cours des 20 prochaines heures", selon le chef de l’administration militaire de la région de Kherson. "Plus de 17 000" civils, devraient être évacués, selon les autorités. Pour l'heure, moins de 3 000 personnes l'ont été.

Inquiétudes pour les rives occupées par les Russes

Ce qui inquiète les gens, ici, c'est surtout le sort des personnes inondées sur la rive gauche du Dniepr, celle qui est occupée par les Russes. Les berges, là-bas, sont plus basses et plus peuplées. On craint donc qu'il y ait bien plus de dégâts et de sinistrés que ce que veulent bien en dire les autorités d'occupation. Et Vladimir et ses collègues savent bien qu'ils ne peuvent rien faire pour venir en aide à ceux-là. Le chef du gouvernement d'occupation, fait état de 14 localités et de "plus de 22 000 personnes" menacées par la montée des eaux.

Selon l'Ukraine, 42 000 personnes sont directement menacées par des inondations et des

centaines de milliers d'habitants n'auront plus d'accès à l'eau potable. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky dit craindre des "dégâts environnementaux massifs". Plus de 150 tonnes d'huile de moteur ont été répandues dans le fleuve et des milliers d'hectares de terres arables vont être inondés, selon Kiev, qui a fait état de nombreux "poissons morts" dans la zone. Les conséquences de cette catastrophe pourraient se faire sentir sur des dizaines d'années dans le sud de l'Ukraine. Le barrage alimentait en eau de nombreuses terres dédiées à l'agriculture dans l'un des plus grands pays exportateurs de céréales au monde.