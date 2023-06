Reportage "C'est à notre tour de subir des pertes" : la contre-offensive ukrainienne avance petit à petit malgré les "points faibles" russes

franceinfo s'est rendue sur l'un des trois axes de la contre-offensive ukrainienne entre les régions de Zapporijjia et de Donetsk, où l'armée de Kiev aurait repéré la faille dans les défenses russes.

Depuis le début de la contre-offensive, la petite localité de Velyka Novosilka est le théâtre d'incessants mouvements de troupes. Barbara, une des rares civiles, observe un long convoi de l'armée ukrainienne passée sur une route défoncée. "Nos soldats se dirigent vers la ligne de front. Ils sont épuisés. Souvent, ils viennent nous voir pour qu'on les dépanne en carburant, car ils en manquent", souffle-t-elle.

Le début de cette contre-offensive, il y a une dizaine de jours, a provoqué un véritable tir de barrage russe. Un véritable déluge de feu qui s'est abattu sur cette ville devenue la base arrière de l'armée ukrainienne. "Les Russes n'ont pas arrêté de pilonner la ville, poursuit Barbara. Là-bas, tout un quartier a été rasé. Moi, j'habite un immeuble de deux étages dont le toit a été détruit. Maintenant, mon appartement est à ciel ouvert. Autour, tout est en ruine...", décrit Barbara.

"C'est comme une partie d'échecs"

Les soldats ukrainiens restent confiants, car ils auraient trouvé la brèche dans le dispositif militaire russe. C'est ce qu'affirme ce lieutenant qui souhaite garder l'anonymat : "Nous avons repéré un point faible dans la défense russe sur cet axe. Nous avançons pour percer leurs lignes", explique-t-il.

"L'objectif est de couper le territoire qu'ils contrôlent en deux et de séparer la région de Donetsk de la Crimée." Un lieutenant ukrainien à franceinfo

Il précise : "Nous voulons atteindre la mer d'Azov, qui ne se trouve qu'à une centaine de kilomètres. C'est comme une partie d'échecs. Personne ne sait comment cela va se terminer, car ils ont massé beaucoup de troupes dans la région."

C'est dans cette partie de l'Ukraine que l'armée russe est parvenue à relier le Donbass à la Crimée. Une continuité territoriale que les forces de Kiev tentent de briser au prix de lourdes pertes. "Nos soldats sont jeunes, reprend le lieutenant. Ils avancent comme le faisaient les Russes à Bakhmout. On se moquait d'eux et c'est à notre tour de subir des pertes, car c'est plus difficile d'avancer que de rester dans les tranchées. Du coup, on perd beaucoup d'hommes." Et plus l'armée ukrainienne avancera sur ce terrain à découvert, plus elle s'exposera aux attaques russes.