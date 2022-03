Photo Hebdo : guerre en Ukraine, sable du Sahara, Covid en Chine… L'actualité de la semaine

Vendredi 18 mars, la rubrique "Photo Hebdo" revient sur l'actualité de la semaine. Guerre en Ukraine, épidémie de Covid-19 ou Nouvel An indien… Découvrez la sélection hebdomadaire.

En Ukraine, les exilés doivent montrer patte blanche à l'armée ukrainienne. Une foule de civils réfugiés s'avancent vers un point de contrôle, les mains en l'air, pour prouver qu'ils ne sont pas des espions russes. À Berlin (Allemagne), 100 000 manifestants se sont rassemblés dans les rues pour condamner Vladimir Poutine et la guerre en Ukraine. L'ambiance est autrement plus festive en Inde, où les habitants ont fêté le Nouvel An avec des pigments colorés.

Les rues de Chine à nouveau désertes

En Chine, les rues sont de nouveau désertes : 30 millions de Chinois sont confinés en raison d'un regain de l'épidémie de Covid. Au Japon, un violent séisme a frappé la région de Fukushima, déjà ravagée il y a onze ans. Enfin, plus insolite, le sable du Sahara, porté par un vent du sud, s'est déposé sur les monts des Pyrénées, colorant la neige de reflets bruns.