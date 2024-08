Offensive ukrainienne : Kiev ne veut pas annexer de territoires russes, assure le porte-parole du ministère des Affaires étrangères

L'offensive ukrainienne en Russie est "légitime" et s'arrêtera si Moscou accepte une "paix juste" et met fin à son invasion en Ukraine, a ajouté le responsable ukrainien.

L'Ukraine ne cherche pas à "annexer" des territoires russes, a assuré mardi 13 août le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Georguiï Tykhiï, en évoquant les opérations militaires en cours depuis une semaine dans la région russe de Koursk.

"Contrairement à la Russie, l'Ukraine n'a pas besoin de la propriété d'autrui. L'Ukraine ne souhaite pas annexer de territoire de la région de Koursk, mais elle veut protéger la vie de son peuple", a déclaré le diplomate, lors d'une conférence de presse. Selon lui, son pays vise à créer une zone tampon le long de la frontière pour protéger sa population et son armée des bombardements russes incessants et à affaiblir l'offensive du Kremlin, qui ne cesse d'avancer dans l'est de l'Ukraine.

L'Ukraine dit contrôler 1 000 km2 de territoire russe

L'offensive ukrainienne en Russie est "légitime" et s'arrêtera si Moscou accepte une "paix juste" et met fin à son invasion en Ukraine, a ajouté ce dernier. "Plus vite la Russie acceptera de rétablir une paix juste (...), plus vite cesseront les incursions des forces de défense ukrainiennes en territoire russe", a-t-il détaillé, en qualifiant ces opérations d'"absolument légitimes".

L'Ukraine, qui a lancé le 6 août une attaque dans la région russe de Koursk, tente depuis deux ans et demi de contrer l'invasion lancée par Moscou qui occupe jusqu'à 20% de son territoire, dont sa péninsule de Crimée annexée en 2014. L'armée ukrainienne a affirmé lundi contrôler 1 000 kilomètres carrés du territoire russe.