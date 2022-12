"La destruction des médias indépendants est totale en Russie", dénonce Dmitri Mouratov, journaliste et prix Nobel de la paix 2021

"La destruction des médias indépendants est totale en Russie", réagit ce lundi 12 décembre sur France Inter Dmitri Mouratov. Le journaliste russe, prix Nobel de la paix 2021, dénonce "l'ampleur de la censure" depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir en 2000. "On a fermé 262 médias non financés par le gouvernement russe et plus de 6.000 sites web sont fermés aujourd'hui", affirme le rédacteur en chef du principal journal indépendant du pays, Novaïa Gazeta.

Selon lui, la "propagande devient de plus en plus forte" depuis la guerre en Ukraine mais il faut "continuer à parler plus fort". Dmitri Mouratov n'a pas quitté la Russie mais constate que "des centaines de professionnels", des journalistes russes, ont massivement trouvé l'exil aux Pays Baltes, en Estonie, en Géorgie et en Allemagne pour continuer leur travail. "C'est très difficile pour eux", poursuit le journaliste.

La création d'une fondation en faveur des journalistes

"Nous voulons créer une fondation Anna Politkovskaïa pour aider les journalistes", indique le prix Nobel, du nom de sa collaboratrice abattue en octobre 2006 dans le hall de son immeuble à Moscou. Anna Politkovskaïa avait documenté et dénoncé pendant des années les crimes de l'armée russe en Tchétchénie. "Son assassinat n'a toujours pas été investigué et le délai de prescription est déjà passé", déplore Dmitri Mouratov.