"Je préfère être préparé, on ne sait jamais" : face à la menace russe, de plus en plus de Polonais s’engagent dans l’armée

Il y a du passage dans le couloir de ce centre de recrutement militaire, pas très loin du centre de Varsovie. L’hypothèse d’une guerre ouverte avec la Russie est prise très au sérieux en Pologne. Aux portes de la guerre depuis deux ans, les Polonais vivent avec la menace russe et certains commencent à se préparer en s’engageant, par exemple, dans l’armée.

À 39 ans, Silwia travaille dans le milieu médical. Aujourd’hui, elle est venue s’engager dans les troupes territoriales polonaises : "Je serai appelée pour des exercices militaires le week-end. Je vais y apprendre les bases, comme au service militaire, avec le maniement des armes, les fusils, la discipline, etc...".

Une nouvelle loi

Pour encourager les Polonais à s'engager, la loi a été modifiée quelques semaines après le début de l’invasion russe en Ukraine. "Cette nouvelle loi a considérablement facilité le processus de recrutement. Aujourd’hui, on peut faire signer quelqu’un le jour même de sa réussite aux examens médicaux et psychologiques", précise Adam Lobodowski, le responsable du centre de l'armée polonaise. Et les chiffres le prouvent : les recrutement augmentent au fur et à mesure que la menace russe grandit. Ils étaient 20 000 candidats juste après le début de la guerre en Ukraine, puis 30 000 l’an dernier et peut-être plus cette année encore.

Grzegorz, lui, vient tout juste de s’engager et reste vigilant malgré son grand sourire : "J’espère que ce que je vais apprendre ici ne va me servir à rien. Mais je préfère être préparé, on ne sait jamais..." Le jeune homme est convaincu que s’il veut la paix, il faut préparer la guerre.