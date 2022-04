Immobilier : le coût des déménagements en hausse depuis le début de l'année

Trois millions de Français déménagent chaque année. L'opération risque de coûter plus cher, en raison de la flambée du prix des carburants et des emballages carton. En quelques mois, la facture s'est nettement alourdie.

Depuis le début de l'année 2022, déménager coûte plus cher : + 5% en moyenne. À Paris, un propriétaire s'apprête à partir pour La Rochelle (Charente-Maritime) en camion. Le coup de son voyage s'envole avec la hausse du prix du carburant. "C'est un déménagement qui aurait dû coûter dans l'ordre des 2 800 euros TTC, et là, il va coûter dans les 3 400, 3 500 euros", estime Alain Touitou, directeur de Déménagement Blanchard et Fils.

Le coût du carton en hausse

La facture plus importante s'explique également par la hausse du prix des matières premières, comme le carton, accessoire indispensable lors d'un déménagement. "Ça représente un sacré budget. On monte à environ 160 euros de cartons, pour un appartement type trois pièces", dit un client. Depuis la guerre en Ukraine, la pâte à papier s'est raréfiée. Dans un magasin parisien spécialisé, le prix du carton a nettement augmenté. La hausse devrait se poursuivre, et pourrait impacter les trois millions de Français qui déménagent chaque année.