Reportage "Il y a les chars, les mortiers, ça ne s'arrête jamais" : la lente avancée des troupes ukrainiennes dans le sud du pays

Il y a deux semaines, les soldats ukrainiens ont repris le village de Robotyne, une première brèche dans les fortifications russes en direction de la mer d'Azov au sud, objectif de la contre-offensive russe.

Temps de lecture : 1 min

Quelques heures de repos dans ce sous-bois pour ces soldats ukrainiens engagé sur le front sud du pays, comme Roman. "L'artillerie opère constamment" raconte-t-il. Avec ses camarades, ils ont réussi à faire une percée dans la première ligne de défense russe, la plus solide. Il y a deux semaines, le village de Robotyne a été repris aux Russes. Un village d'une centaine d'habitations sur la route vers la mer d'Azov.

Malgré cette victoire, les combats ne faiblissent pas : "Il y a les chars, les mortiers, ça ne s'arrête jamais, décrit Roman. Ce qui change, c'est seulement la densité des mines. Il y a toujours autant de mines antichars, mais moins de mines antipersonnel".

"L'objectif, ce n'est pas Robotyne"

La contre-offensive ukrainienne vise à percer les lignes de fortifications russes et s’enfoncer vers la mer d’Azov pour reconquérir le sud du pays, occupé depuis près d’un an et demi. Mais la progression ukrainienne est lente sur ce front. L'armée ukrainienne n'a avancé que d'une dizaine de kilomètres depuis les deux derniers mois. Les soldats ukrainiens font face à des troupes d'élites russes qui viennent d’arriver ici et qui se battent jusqu’à la mort. "Les Russes ont engagé des unités mieux préparées. Des soldats de notre brigade ont récemment repris une position aux parachutistes russes. Au lieu de se rendre, les deux derniers soldats ont préféré se suicider" raconte Roman.

Pas de triomphalisme côté ukrainien : Robotyne n'est qu'un petit village, les soldats savent que la route jusqu’à la mer est encore longue. "L'objectif, ce n'est pas Robotyne, explique Oleg, conducteur de char. C'est surtout la colline qui domine le village. Stratégiquement, elle est très importante. Voilà pourquoi on se focalise sur cette hauteur et quand elle sera à nous, ce sera plus facile".

L'avancé vers la colline qui surplombe Robotyne peut prendre plusieurs jours, et la mer d'Azov est encore à une centaine de kilomètres.