Hausse du prix du blé : risque-t-on une pénurie de pâtes ?

La hausse des prix de l'énergie et des céréales ne va pas s'arrêter avec la guerre en Ukraine. À cela, s’ajoutent les problèmes d’approvisionnement en blé, car la Russie et l’Ukraine en sont des grands pays exportateurs.

La Russie et l’Ukraine représente à elles seules près de 30% de la production mondiale de blé. Le conflit en cours aura des conséquences. Va-t-on connaître une pénurie à court terme ? À Naples (Italie), l’entreprise Cuomo est l’une des plus anciennes dans la fabrication de pâtes. Les chaînes de production tournent normalement, car l’usine a décidé de produire avec du blé italien. Mais cela est coûteux. "Il y a un an, on payait 57 euros les 100 kg. Aujourd’hui, on paye 88 euros", confie le directeur technique de l’usine.



Pas de risque de pénurie

Le coût de l’énergie est un autre problème, car le prix de l’électricité ou du gaz est en pleine hausse à cause du conflit ukrainien et de la reprise économique post-covid. Ainsi, Amelia Cuomo, directrice Générale des pâtes "Cuomo", a vu certains de ses factures doublées en un an. "On est passé de 273 euros à 414 euros", dit-elle. Cependant, il n’y a pas de risque de pénurie, car les cultures de blés peuvent être augmentées dans le sud de la France et le Nord de l’Italie si le marché le réclame.