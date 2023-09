Guerre en Ukraine : Washington met en garde la Corée du Nord contre toute vente d'armes au régime russe

La Maison Blanche veut dissuader Pyongyang de soutenir indirectement l'invasion russe de l'Ukraine.

La Maison Blanche a mis en garde mardi 5 septembre la Corée du Nord contre toute vente d'armes à la Russie, avant un possible sommet entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Washington justifie son avertissement par le fait que ces armes pourraient très certainement être utilisées pour poursuivre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces derniers mois, Moscou et Pyongyang se sont rapprochés après plusieurs rencontres.

Une telle livraison d'armes n'améliorera pas "l'image" de la Corée du Nord et "ils en paieront le prix au sein de la communauté internationale", a déclaré le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, faisant part de "discussions actives" entre Moscou et Pyongyang à ce sujet. Le type d'armes concernées par ces tractations n'a pas été précisé par l'Américain. "Cela reste une question ouverte quant à savoir quel type de matériel et la qualité de ce matériel qui pourrait être livré", a-t-il simplement déclaré.

Moscou a refusé mardi de confirmer la tenue d'un tel sommet entre le président russe et le dirigeant nord-coréen. "Non, nous ne pouvons pas (confirmer), nous n'avons rien à dire sur ce sujet", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov à propos des affirmations de la Maison Blanche. Le gouvernement russe a toutefois évoqué la possibilité d'exercices militaires conjoints avec ses "voisins", dont la Corée du Nord.