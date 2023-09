Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky reconnaît que l'armée russe "stoppe la contre-offensive"

Le président ukrainien a notamment évoqué la supériorité aérienne de l'armée russe.

Les Russes "stoppent notre contre-offensive", a concédé Volodymyr Zelensky, lors d'une conférence de presse à Kiev, vendredi 8 septembre. Le président ukrainien a reconnu que la Russie "arrête depuis le ciel" les mouvements de l'armée ukrainienne, alors que la contre-offensive a été lancée par Kiev il y a trois mois.

Volodymyr Zelensky a décrié le ralentissement de l'aide militaire, apportée par les Occidentaux et l'absence de nouvelles sanctions contre la Russie. Interrogé sur les prochaines étapes de la contre-offensive, le président ukrainien a répondu : "nos étapes sont plus rapides probablement que les nouveaux paquets de sanctions". Les processus d'approvisionnement en armes sont également jugés "plus compliqués et plus lents", par le chef d'Etat.

L'Ukraine appelle à une livraison plus rapide de munitions de longue portée et de chasseurs F-16, fournies au compte-gouttes, pour éviter une escalade de la guerre menée par Moscou. L'armée danoise a livré ses premiers chars Léopard 1, arrivés en Ukraine vendredi. "Dix autres sont en cours d'acheminement" promet Copenhague.