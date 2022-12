Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky devrait rencontrer Joe Biden aux États-Unis

Volodymyr Zelensky devrait rencontrer son homologue américain Joe Biden aux États-Unis, mercredi 21 décembre, comme l'explique la journaliste Camille Guttin, correspondante de France Télévisions à Washington.

Volodymyr Zelensky devrait rencontrer Joe Biden à Washington (États-Unis), mercredi 21 décembre. Il s'agirait de sa première sortie du territoire ukrainien. "Il viendrait d'abord pour rencontrer le président Joe Biden, mais aussi pour faire une allocution devant le Congrès américain", explique la journaliste Camille Guttin, correspondante de France Télévisions à Washington.

"Mettre la pression sur le Congrès"

Le Congrès américain s'apprête à voter mercredi "une aide supplémentaire de 45 milliards de dollars à l'Ukraine. On pense que pour cette visite, il y aurait deux objectifs pour Volodymyr Zelensky. Le premier, ce serait bien sûr de remercier les Américains de leur aide financière et militaire extrêmement importante, et puis le deuxième objectif, ce serait de mettre la pression sur le Congrès américain", poursuit la journaliste, qui précise que ce Congrès "a basculé du côté républicain", et que les républicains "sont beaucoup moins enclins à aider sans limite l'Ukraine".