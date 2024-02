Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky déclare que 31 000 soldats ont été tués depuis le début du conflit avec la Russie

Kiev et Moscou refusent habituellement de communiquer sur leurs pertes militaires respectives.

Volodymyr Zelensky a déclaré, dimanche 25 février, que 31 000 de soldats ukrainiens avaient été tués depuis le début de la guerre avec la Russie. Kiev et Moscou refusent habituellement de communiquer sur leurs pertes militaires respectives. "Trente et un mille soldats ukrainiens sont morts dans cette guerre. Pas 300 000, ni 150 000, comme le disent [Vladimir] Poutine et son cercle de menteurs. Mais chacune de ces pertes est une grande perte pour nous", a déclaré le président ukrainien, lors d'une conférence de presse à l'occasion des deux ans de l'invasion russe.

Il a également affirmé que la Russie avait réussi à mettre la main sur les plans de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 avant même que celle-ci ne commence. Interrogée par l'AFP, la présidence a confirmé que le président ukrainien faisait bien référence à une fuite d'informations. L'échec de cette opération militaire a porté un coup dur à l'Ukraine.

Questionné sur l'éventualité d'une défaite de Kiev, Volodymyr Zelensky a répondu que "la question de savoir si l'Ukraine perdra, si la situation sera très difficile et s'il y aura un grand nombre de victimes dépend de vous, de nos partenaires, du monde occidental". Les alliés de l'Ukraine, dont le soutien est essentiel à l'effort de guerre, ont tardé ces mois à valider de nouvelles enveloppes budgétaires pour fournir plus d'armes et de munitions à Kiev.