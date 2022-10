Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine va-t-il réagir suite à l’explosion du pont de Crimée ?

Après l’explosion du pont de Crimée, "Joe Biden parle clairement d’un risque de fuite en avant nucléaire de Vladimir Poutine à mesure que son armée subit des échecs en Ukraine", rapporte Loïc de la Mornais, en direct de Washington (États-Unis), samedi 8 octobre. "Il y a toujours une communication entre Moscou et Washington, à tel point d’ailleurs que la Maison Blanche et le Pentagone ont dit qu’ils avaient fait parvenir des messages privés au plus haut niveau au Kremlin pour avertir la Russie de réponses catastrophiques s’il y avait l’emploi d‘une arme nucléaire tactique."







La Crimée, une question "sensible et dangereuse"





"C’est une partie d’équilibre pour les États-Unis mais aussi pour l’Europe et pour la France. Il faut quand même donner une porte de sortie à Vladimir Poutine a semble-t-il dit Joe Biden. Et ils auraient fait passer des messages des Américains aux Ukrainiens en disant que, notamment, la question de la Crimée reste sensible et dangereuse", conclut le journaliste.