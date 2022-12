Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine qualifie d'"extrêmement difficile" la situation dans les régions ukrainiennes annexées

Le président russe, qui avait annoncé le rattachement de ces quatre territoires à la Russie en septembre, a appelé les services de sécurité à une "concentration maximale" pour les défendre.

Il est rare que Vladimir Poutine reconnaisse qu'une situation n'est pas idéale. Mais dans une vidéo, publiée mardi 20 décembre, le président russe déclare que "la situation dans les Républiques populaires de Donetsk, de Louhansk, ainsi que dans les régions de Kherson et de Zaporijjia est extrêmement difficile". En septembre, il avait célébré en grandes pompes l'annexion de ces quatre régions d'Ukraine, bien que l'armée russe ne les contrôle pas entièrement.

Dans son message destiné notamment aux employés des services de sécurité (FSB), Vladimir Poutine appelle le contre-espionnage à une "concentration maximale" dans ces territoires, et demande de "sévèrement réprimer les agissements des services secrets étrangers et d'efficacement identifier les traîtres, les espions et les saboteurs".

Cette déclaration intervient au lendemain d'un déplacement de Vladimir Poutine en Biélorussie, où il a annoncé un rapprochement dans "tous les domaines" avec son voisin. Sur le plan militaire, les deux pays achèteront et fabriqueront de façon commune des armements, a-t-il notamment annoncé, démentant toute intention d'"absorber" son allié.