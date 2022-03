Guerre en Ukraine : visée par les bombes, la ville de Marioupol est dévastée

Au quinzième jour de la guerre en Ukraine, jeudi 10 mars, la ville de Marioupol est devenue un théâtre de ruines, pilonnée pendant des jours et des jours. Un peu partout, des corps jonchent les rues. Cette localité, au port stratégique, est assiégée et bombardée par l'armée russe. Un centre de secours d'urgence vient d'être visé : plusieurs blessés ont été ensevelis sous les gravats. Un peu plus loin, des habitants affamés font la queue devant un puits pour récupérer de l'eau. En raison des combats, 200 000 personnes sont bloquées dans la ville.

Indignation après le bombardement d’une maternité

Il est impossible de donner une sépulture à chaque civil et soldat décédé : des corps sont enterrés dans une fosse commune. "On ne peut pas les enterrer dans le cimetière, qui est à l'extérieur de la ville", explique Sergei Orlov, adjoint au maire de Marioupol, qui ajoute que 47 personnes ont été enterrées dans des fosses communes, mercredi 9 mars. Survenu lui aussi à la même date, le bombardement de la maternité de la ville a suscité l'indignation.