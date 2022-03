Guerre en Ukraine : vers une évacuation des civils à Marioupol ?

Au milieu d'un quartier dévasté, où certains immeubles sont encore en flammes, un habitant de Marioupol (Ukraine) filme sa famille et ses quelques valises. Ils espèrent quitter la ville. "On est réveillé depuis 5 heures ce matin. On a fait nos valises et on espère partir. Ce qu'on a vécu, je ne le souhaite à personne", dit l'homme.



Environ 150 000 civils encore sur place

Les convois sont en route, jeudi 31 mars. Une cinquantaine d'autocars et de camions humanitaires sont attendus vendredi 1er avril à Marioupol, pour débuter l'évacuation. Il faudra trouver et prévenir les familles, souvent cachées depuis plusieurs semaines pour se protéger des bombes. "Nous estimons que 150 000 civils sont toujours dans Marioupol. Mais ces personnes vivent comme des souris, sous la terre", commente Sergeui Orlov, le maire de la commune. Sur le dernier tronçon de la route des autocars, partis de Zaporijia (Ukraine) dans la matinée, les combats se poursuivent. La Croix-Rouge veut donc aller vite.