Guerre en Ukraine : Ursula von der Leyen promet une réponse "la semaine prochaine" à la volonté de Kiev de se porter candidate à l'adhésion à l'Union européenne

La Commission européenne finalisera "la semaine prochaine" son avis sur les ambitions de l'Ukraine de se porter candidate à l'adhésion à l'Union européenne. C'est ce qu'a promis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite surprise à Kiev, samedi 11 juin.

"Nous voulons soutenir l'Ukraine dans son parcours européen", a déclaré Ursula von der Leyen lors d'une courte conférence de presse qui a suivi son entretien avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Elle a souligné que les autorités ukrainiennes avaient "fait beaucoup" en vue d'une candidature, mais qu'il y a "encore beaucoup à faire", notamment dans la lutte anticorruption.

Ukraine, a solid parliamentary democracy, was already on a good track before Russia invaded.



This war is an enormous stress test.

And the whole country is stepping up.



The same spirit is needed to reform and modernise the country.



And Europe is here to support you.