Guerre en Ukraine : une petite Ukrainienne accueillie dans une école maternelle des Landes

Son nouveau doudou ne la quitte plus. L'ancien était trop gros pour rentrer dans sa valise. À 3 ans et demi, Kamila vient d'intégrer une école maternelle à Mèes, dans les Landes. Avec Léna, sa maman, elle a fui la guerre en Ukraine. La petite famille a fait cinq jours de voyage d'Irpin (Ukraine), ville bombardée par les Russes, au sud-ouest de la France. Aujourd'hui, les cauchemars de la fillette se dissipent. Un soulagement pour sa maman : "Je suis heureuse de voir ma fille courir, jouer, aller à l'école avec le sourire."



L'espoir de rentrer bientôt en Ukraine

De plus en plus à l'aise avec ses camarades, la petite Ukrainienne est l'objet de toutes les attentions. Pour l'instant, elle est scolarisée uniquement le matin, et tout est fait pour que son intégration se passe au mieux. Avec ses crayons, Kamila dessine un monde en couleur, dans l'espoir de rentrer bientôt en Ukraine avec sa mère, et retrouver son père resté au front.