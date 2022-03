Guerre en Ukraine : une nuit de combats dans plusieurs villes

À Zhytomyr (Ukraine), un quartier entier a été submergé par les flammes. Dix immeubles ont été touchés après d'intenses frappes russes dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 mars dans cette ville de 250 000 habitants à 150 km à l'ouest de Kiev. "Une bombe aérienne a frappé un immeuble résidentiel près de notre deuxième hôpital. Il y a eu plusieurs bombes. La nuit ne sera pas calme", a décrit Sergey Sukhomlyn, maire de Zhytomyr, dans une vidéo.



Au moins dix morts

La nuit fut également intense à Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays. Des troupes aéroportées russes y ont débarqué, et un hôpital a été attaqué, selon l'armée ukrainienne. Mardi après-midi, un bâtiment officiel a été frappé par un missile de croisière. Quelques instants plus tard, les secours ont évacué les blessés et des corps sans vie. Au moins dix personnes sont mortes. "Aujourd'hui, les forces russes ont brutalement tiré sur Kharkiv avec des roquettes d'artillerie. C'est clairement un crime de guerre", a fustigé le président ukrainien Volodymyr Zelensky.