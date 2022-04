Guerre en Ukraine : une menace pour l'écologie ?

La guerre en Ukraine a des conséquences directes sur l'écologie. Alors qu'il faut se passer du gaz russe et des céréales venues des champs ukrainiens, les alternatives pourraient ne pas aller dans le bon sens pour la planète.

Du gaz russe remplacé par un autre plus polluant, des centrales à charbon de nouveau en service... La guerre en Ukraine signe-t-elle un recul écologique ? Pour

remplacer les importations russes, l'Europe va transporter du GNL en bateau depuis

les États-Unis, du gaz naturel liquéfié dont l'exploitation est plus polluante.

"Ça consomme deux fois plus d'énergie que de le transporter par tuyau", explique

Alexandre Joly, responsable Pôle Énergie.



Une menace pour la biodiversité

Le gaz américain est à 80% du gaz de schiste. Pour l'extraire, il faut fracturer la

roche en profondeur, une technique contestée. La remise en culture des jachères

serait une autre conséquence négative. Elle menace la biodiversité, et signifie

moins de terre pour emprisonner le dioxyde de carbone. Face à l'urgence, les énergies renouvelables sont délaissées pour les énergies fossiles, plus rapide à exploiter.