Guerre en Ukraine : une maternité pendant la guerre

L’Ukraine vit toujours sous les bombardements et le quotidien des habitants est difficile, notamment dans les maternités.

Donner la vie dans un pays en guerre. Ces femmes ukrainiennes attendent dans le sous-sol de la maternité de Lviv (Ukraine), transformé en abri. Sur ces fenêtres, des sacs de sable ont été placés comme protection à d’éventuels bombardements. Et pour cause : l’alerte aérienne a été déclenchée dans le pays. Une situation plus qu’insupportable pour ces femmes. "Comme pour toutes les femmes enceintes, c’est une situation très stressante, parce que nous nous inquiétons déjà pour tout", confie une Ukrainienne.

Des coupures incessantes d’électricité

Les conditions sont extrêmement difficiles. Dans le couloir, les femmes sont plongées dans le noir à cause des coupures incessantes d’électricité. À chaque alerte aérienne, elles descendent et montent les escaliers pour se protéger dans le sous-sol, parfois juste après leur accouchement. Dans les rares moments d’accalmie, certaines tentent de trouver une manière de sourire à nouveau dans un monde de désolation.