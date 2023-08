Guerre en Ukraine : une frappe russe fait au moins cinq morts et 31 blessés dans une ville de l'est de l'Ukraine, selon Kiev

Deux missiles ont touché un immeuble résidentiel de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Une vingtaine d'officiers de police ont été blessés, ainsi que cinq secouristes.

Au moins cinq personnes ont été tuées et 31 autres ont été blessées par le tir de deux missiles russes, lundi 7 août, sur un immeuble résidentiel de la ville de Pokrovsk, dans l'est de l'Ukraine. Parmi les blessés, figurent "19 officiers de police, cinq membres du personnel de secours et un enfant", a précisé le ministre ukrainien de l'Intérieur Ihor Klymenko. Ce responsable ajoute que la première frappe a fait quatre morts et qu'un responsable des secours avait été tué dans la seconde frappe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait déclaré, auparavant, que la Russie avait frappé "un immeuble résidentiel ordinaire" à Pokrovsk. "Deux missiles ont frappé. Un immeuble résidentiel ordinaire a été touché", écrivait-il. "Malheureusement il y a des victimes. Les secours (...) sont sur place. Le sauvetage des gens continue".

Le président ukrainien a posté une vidéo sur laquelle on peut voir des gens retirant des décombres d'un bâtiment de cinq étages, datant de l'ère soviétique, ayant perdu dans la frappe son dernier étage. On pouvait voir aussi des civils venant au secours de gens gisant par terre et une voiture couverte de décombres. Un deuxième bâtiment très endommagé était également visible sur cette vidéo.