Guerre en Ukraine : une centaine de villes se retrouvent sans eau ni électricité

FRANCE 2

Une pluie de bombes s’est abattue sur l’Ukraine, lundi 31 octobre, en représailles à l’attentat du pont de Crimée. Des installations énergétiques ont été visées. Des centaines de villes n’ont désormais plus d’eau et d’électricité.

Près d’un barrage hydroélectrique de Zaporijia (Ukraine), une alerte aérienne est en cours, lundi 31 octobre. Ces installations énergétiques sont vitales, mais elles ont été partiellement bombardées par des frappes. Les attaques visaient à couper l’eau ou l’électricité pour les civils. Certains missiles russes ont été interceptés à temps par la défense anti-aérienne ukrainienne. L’attaque n’en reste pas moins massive et des milliers d’habitants se retrouvent privés d’eau et d’électricité.



"Démoraliser les civils"

Une famille, vivant à Zaporijia, vit désormais au gré de ces longues coupures. À peine restaurée, l’électricité s’est coupé pendant l’interview des équipes de France Télévisions. "Je crois qu’ils veulent tuer notre nation, ils veulent nous voir disparaître et comme personne ne se rend, ils se vengent", exprime la mère de famille. Dans un hôpital, il n’y a pas d’électricité non plus. La place est à la débrouille et au groupe électrogène. "L’objectif des Russes : démoraliser les civils. Moscou tente aussi de faire oublier le recul de ses troupes", affirme Maryse Burgot, envoyée spéciale en Ukraine.