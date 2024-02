Guerre en Ukraine : une attaque de missiles russes fait un mort à Mykolaïv et blesse six personnes à Kiev

De fortes explosions ont été entendues. Des attaques de missiles russes en Ukraine ont tué mercredi 7 février un homme à Mykolaiv (Sud) et blessé au moins six personnes à Kiev, rapportent les maires de ces deux villes. Selon l'édile de Mykolaïv, Oleksandre Sienkevitch, l'homme qui est décédé est mort des suites de blessures graves après l'attaque qui a arraché les toits de 20 maisons et endommagé les conduites de gaz et d'eau dans la ville portuaire.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a de son côté annoncé que six personnes avaient été blessées dans la capitale. Des incendies faisaient rage dans un immeuble résidentiel de 18 étages dans le sud de la ville, où trois personnes ont été hospitalisées, selon lui.

Trois autres personnes ont été blessées dans le quartier situé sur la rive orientale du fleuve Dniepr où deux lignes à haute tension ont été endommagées, a-t-il ajouté. Ce quartier était partiellement privé d'électricité et des travaux devaient débuter une fois l'alerte passée, a précisé l'opérateur.