Guerre en Ukraine : une attaque de missile russe fait deux morts dans la région de Mykolaïv

Une attaque de missile russe a fait deux morts et un blessé dans la région ukrainienne de Mykolaïv, situé dans le sud, a communiqué le service d'urgence ukrainien mercredi 18 octobre dans la soirée. A 20h30 locales (19h30 à Paris), "l'ennemi a lancé une attaque de missile sur une des [localités] du district de Mykolaïv. Deux personnes sont mortes et une personne a été blessée sous les décombres d'un établissement de restauration", a précisé le service d'urgence sur Telegram. "En conséquence de l'impact, des bâtiments résidentiels et une entreprise agricole ont aussi été endommagés", a ajouté la même source. Selon le gouverneur de la région, Vitaliy Kim, la frappe a visé le village de Stepove, à quelque 45 kilomètres au nord-est de Mykolaïv.

Moscou vise toutes les nuits des villes ukrainiennes, souvent situées loin du front, et dément systématiquement faire des victimes civiles. Un jour plus tôt, dans la nuit de mardi à mercredi, des frappes de missiles russes sur la ville de Zaporijjia (sud-est) et la région de Dnipropetrovsk (centre-est) ont fait au moins six morts, selon les autorités ukrainiennes.