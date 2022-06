Guerre en Ukraine : un hôpital soigne les soldats souffrant de stress post-traumatique

En Ukraine, la guerre a des conséquences psychologiques, voire psychiatriques, pour de plus en plus de soldats. Reportage dans un hôpital dédié au stress post-traumatique lié à la guerre.

Ses blessures sont invisibles, mais bien réelles. Victime de stress post-traumatique, un soldat ukrainien doit rester plusieurs semaines dans l'hôpital de Pushcha-Vodytsya (Ukraine). Comme 150 autres patients accueillis ici, il vient d'arriver du front en état de choc. "Je n'arrive pas à oublier", témoigne-t-il. Pour lui, il est en effet impossible d'oublier la guerre, mais aussi impossible d'en parler. Il finit par montrer une vidéo dans laquelle on le voit dans les tranchées, alors qu'un obus tombe tout près de lui.



Des activités relaxantes comme la thérapie canine

Pour soigner le stress post-traumatique, ces soldats sont suivis par une équipe de psychologues, de kinésithérapeutes ou encore de neurologues. Ils ont accès à des activités relaxantes, dont la thérapie canine. "Aujourd'hui, cet hôpital offre beaucoup d'aide aux gens comme moi, qui étaient sur la ligne de front et qui ont des séquelles à cause des explosions", témoigne Volodymyr, un soldat ukrainien pris en charge dans l'hôpital. Malgré la gravité de leurs traumatismes, la plupart de ces soldats souhaitent se rétablir rapidement pour pouvoir retourner au front et défendre leur pays.