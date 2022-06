Guerre en Ukraine: un Britannique aux mains des séparatistes prorusses menacé de peine de mort

Il risque la peine de mort. La Légion internationale pour la défense de l'Ukraine (LIDU) a dénoncé, mercredi 8 juin, le procès annoncé de l'un de ses membres d'origine britannique, capturé par les séparatistes prorusses en pleine guerre en Ukraine. "Il a été annoncé dans la presse ukrainienne que les Russes avaient terminé une enquête pénale contre trois étrangers qu'ils s'apprêtaient à faire passer au tribunal et qu'ils risquaient la peine de mort", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la LIDU, Damien Magrou.

"Un des trois noms qui est mentionné dans l'article, Andrew Hill, est un légionnaire qui a un contrat avec l'armée ukrainienne", a-t-il précisé. "Selon l'article 4 de la Troisième Convention de Genève, il est considéré en droit comme un combattant légal et comme un prisonnier de guerre", a-t-il ajouté. Selon la LIDU, Andrew Hill est détenu "en captivité depuis quelques semaines" par les séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine et "exécuter des prisonniers constitue un crime de guerre".

Des responsables prorusses ont laissé entendre ces dernières semaines que des soldats ukrainiens capturés, notamment ceux du régiment nationaliste Azov, pourraient être jugés et encourraient la peine capitale. Un moratoire sur la peine de mort est en vigueur en Russie depuis 1997, mais ce n'est pas le cas dans les deux territoires séparatistes de l'Est ukrainien.