Guerre en Ukraine : un arnaqueur français interpellé après avoir soutiré de l'argent à une association humanitaire

Dimanche 20 mars, dans un fast-food parisien, des policiers ont interpellé un homme. Il s’agit de Tony Peillon, un escroc au riche passé judiciaire. En effet, il revient de la frontière ukraino-polonaise. Pendant plusieurs semaines, il s’est fait passer pour un militaire en charge d’importer des armes au nom d’une société de sécurité privée française. Après plusieurs signalements, son dirigeant lui a donné rendez-vous à Paris pour le piéger, et le dénoncer aux forces de l’ordre.

Condamné à plusieurs reprises

L’escroc, qui promettait de monter un camp sécurisé pour les réfugiés, a soutiré plusieurs milliers d’euros à une association humanitaire belge. Âgé de 25 ans, Tony Peillon a déjà été condamné à plusieurs reprises pour escroquerie et vol. Sur les réseaux sociaux, il a changé de nom et de profession à plusieurs reprises. L’homme se métamorphose et séduit pour mieux arnaquer ses victimes. Jugé mercredi 23 mars, il a été condamné à huit mois de prison pour trafic d’armes.