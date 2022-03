Guerre en Ukraine : trois soldats ukrainiens enterrés à Lviv

Des centaines de civils sont venus se recueillir, vendredi 11 mars, sur les cercueils de trois soldats ukrainiens, à Lviv (Ukraine). Dans la foule, une mère pleure son enfant, tandis qu'un homme raconte que "le plus jeune était fiancé avec ma nièce, le mariage était prévu pour cette année". À 25, 40 et 59 ans, ces trois soldats laissent derrière eux femmes et enfants. Morts dès le début de l'invasion russe en Ukraine, commencée il y 16 jours, ils étaient engagés sur le front sud du pays.

Le front le plus proche situé à 500 km de la ville

"Ce sont nos enfants qui meurent au front et le monde détourne le regard", implore cette mère de famille. En trois jours, trois cérémonies de ce type se sont tenues à Lviv (Ukraine). Dans son prêche, le prêtre prie pour une victoire de l'Ukraine. Bien que la ville soit loin du front le plus proche, situé à 500 km, les familles de Lviv déplorent aussi des pertes.