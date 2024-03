Guerre en Ukraine : trois morts et une trentaine de blessés dans des frappes russes

Plusieurs frappes russes ont fait au moins trois morts et une trentaine de blessés, mercredi 27 mars. A Kharkiv, deuxième ville du pays, un bombardement russe a fait au moins un mort et 18 blessés, dont quatre enfants, en frappant des cibles civiles, ont annoncé les autorités locales. Deux autres ont été tuées mercredi dans des frappes ailleurs en Ukraine.

Selon de premières informations du parquet général, deux bombes de forte puissance, larguées d'un avion, ont endommagé en milieu d'après-midi des immeubles d'habitation à Kharkiv, ainsi qu'une école et un jardin d'enfants. Quatre personnes avaient déjà été blessées dans des bombardements nocturnes et une attaque de drones dans cette région, avait déclaré plus tôt la même source.

Kiev demande aux alliés d'"accélérer la livraison" d'avions de combat

Huit civils ont été blessés à Mykolaïv, une grande ville du sud de l'Ukraine, dans une attaque de missiles balistiques, selon le maire de la localité. Dans la ville occupée de Gorlivka, dans la région de Donetsk, une frappe ukrainienne a par ailleurs provoqué la mort d'une femme dans son appartement, d'après les autorités locales.

Dans ce contexte, l'Ukraine demande à ses alliés occidentaux de lui envoyer davantage d'aide, et plus vite. Le président Volodymyr Zelensky a de nouveau exhorté les alliés de l'Ukraine à "accélérer la livraison" d'avions de combat F-16 et à transférer des batteries de Patriot supplémentaires, un puissant et coûteux système de défense antiaérienne fourni à l'Ukraine pour la première fois au printemps 2023.

"Aucune justification rationnelle ne permet d'expliquer pourquoi les Patriot, qui sont nombreux dans le monde, ne couvrent toujours pas le ciel de Kharkiv et d'autres villes et localités attaquées par les terroristes russes", a-t-il ajouté.