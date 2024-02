Guerre en Ukraine : trois morts dans des bombardements russes près de Donetsk

Trois personnes ont été tuées et douze blessées dans la nuit de mardi à mercredi 14 février lors de bombardements russes contre Selydove, près de Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Ces frappes ont atteint neuf immeubles d'habitation ainsi que l'hôpital de cette ville, située à une vingtaine de kilomètres à l'ouest du front, a précisé le conseil municipal sur Telegram.

Un enfant figure parmi les personnes tuées, et quatre parmi les blessés. Une centaine de patients de l'hôpital endommagé ont été évacués vers d'autres hôpitaux à Pokrovsk et Myrnograd. Aucune source n'a précisé dans l'immédiat de quel type de frappes il s'agissait (missiles, drones ou tirs d'artillerie). Selydove, qui comptait environ 21 000 habitants avant la guerre, se trouve dans les environs de la grande ville de Donetsk, occupée par la Russie depuis 2014.

Par ailleurs, la Russie a affirmé avoir neutralisé dans la nuit neuf drones ukrainiens dans deux régions russes et au-dessus de la mer Noire. "Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit des drones au-dessus des territoires des régions de Belgorod [deux drones] et de Voronej [un drone], ainsi qu'au dessus de la mer Noire [six drones]", a fait savoir le ministère russe de la Défense. Depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine, en février 2022, le territoire russe est régulièrement visé par des frappes et des attaques de drones imputées à Kiev.