Guerre en Ukraine : retour sur les évolutions territoriales de la Russie dans l’histoire

Il y a d’abord eu Ivan le terrible, qui a régné sur Moscou et sa région. Il va étendre son empire vers l’Est en se dirigeant vers la Sibérie. En 1783, c’est Catherine 2 qui va annexer la Crimée, avant l’Ukraine, dix ans plus tard. L’Empire va alors s’étendre davantage vers l’Ouest. En 1809, Alexandre Ier va conquérir la Finlande, puis la Pologne en 1815. Au XIXème siècle, vers le Sud, c’est le Kazakhstan et le Turkestan qui sont annexés, pour avoir accès à la mer Caspienne. À l’aube de la révolution d’octobre 1917, le tsar Nicolas 2 règne sur un empire de 22 millions de kilomètres carrés et de plus de 130 millions d’habitants.

Rêve d’un empire russe

Puis, ce sera le tour de l’URSS, l’Union des républiques socialistes soviétiques, créé le 30 décembre 1922 par Lénine et Staline. Quinze républiques en plus de la Russie, qui va s’étendre encore davantage. Puis viendront le bloc communiste et le rideau de fer. En 1991, Mikail Gorbatchev n’a d’autre choix que de dissoudre l’Union soviétique et créer la Fédération de Russie. Son successeur, Boris Elstine va créer la CEI, la Communauté des Etats indépendants. En 1999, Vladimir Poutine arrive au pouvoir. "Il rêve d’un empire Russe", résume Gilles Papin. En 2008, le chef du Kremlin attaque la Géorgie. En 2014, il va récupérer la Crimée. En février 2022, il attaque l’Ukraine toute entière.