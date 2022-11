Guerre en Ukraine : privé d'eau et d'électricité, Kherson panse ses plaies

Libérée des troupes russes, la ville de Kherson retrouve son calme mais les dégâts occasionnés par l’occupation rendent le quotidien des habitants compliqué.

Depuis la libération de Kherson, les rives du fleuve du Dniepr sont devenues un passage obligatoire. Elles sont le point de ravitaillement en eau courante. “La situation est vraiment devenue catastrophique dans toute la ville, nous n’avons pas d’eau, pas d'électricité, pas de chauffage. Le plus compliqué, c'est le manque d’eau. Mais on n'a pas le choix, on doit faire face et s’organiser”, se désole une habitante de la ville. Bien que l’eau du fleuve ne soit pas potable, chacun vient avec sa bouteille ou son seau pour subvenir aux besoins sanitaires.

Le réseau téléphonique est touché

Le réseau téléphonique a lui aussi été endommagé lors du départ des soldats russes. La rive du Dniepr est l’un des rares endroits avec une connexion fonctionnelle. “On a encore beaucoup de travail à faire pour aider les habitants, nuance Serhii Khlan, député du Conseil de l’oblast de Kherson. Mais on a aussi à régler les problèmes de sécurité et notamment le déminage de la ville et de ses environs. C’est loin d’être terminé à Kherson.”