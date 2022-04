Guerre en Ukraine : plus de 11 000 élèves ukrainiens sont actuellement scolarisés en France

Les élèves venus d'Ukraine sont répartis à travers toute la France, en élémentaire pour près de la moitié. Les académies de Nice et Versailles sont celles qui en accueillent le plus.

Le ministère de l'Éducation nationale a dénombré 11 220 élèves arrivant d'Ukraine actuellement scolarisés en France, selon les chiffres arrêtés jeudi et annoncés vendredi 15 avril. C'est 1 600 de plus qu'il y a une semaine.

Depuis le début du mois de mars, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une "cellule Ukraine". Elle travaille chaque jour à anticiper l'accueil dans les classes de l'école au lycée.

>> Reportage au cœur de la cellule dédiée à l'accueil des élèves ukrainiens en France

Dans le détail, 40% de ces élèves sont accueillis en élémentaire, 32% au collège, 18% en maternelle et 10% au lycée.

Ce sont les académies de Nice (1 059) et de Versailles (1 046) qui en accueillent le plus, suivies des académies de Grenoble (785), de Lyon (627), de Créteil (567), de Bordeaux (559), de Montpellier (517), de Normandie (515), et d'Orléans-Tours (510).