Guerre en Ukraine : "On est dans une guerre totale et abominable", dénonce Marie Mendras, politologue au CNRS

Au niveau international, la Russie de Vladimir Poutine pourrait se retrouver isolée en raison de ses actions en Ukraine. "Nous avons un dictateur qui est en train d’emprisonner toute sa population et ses élites dans les soutes d’un paquebot qui prend l’eau. C’est pour ça que je crois que la pulsion suicidaire, elle est véritablement là. Il veut couler d’une certaine manière avec tout son pays", estime Marie Mendras, politologue au CNRS, professeure à Sciences Po et spécialiste de la Russie, invitée sur le plateau du 23 heures de Franceinfo jeudi 3 mars.

"La plupart des opposants sont soit en exil, soit en prison" ou "ont été éliminés"

Interrogée sur la possible sollicitation de l’opposition en Russie, la politologue juge que "ce n’est pas possible en ce moment. On est dans une guerre totale et abominable. La plupart des opposants sont soit en exil, soit en prison et pour un certain nombre d’entre eux, ont été éliminés", déclare Marie Mendras. Elle rappelle aussi que "si Poutine n’était pas venu au pouvoir, si ce système militaro-policier corrompu, violent, qui a fait la Tchétchénie, ensuite la guerre en Géorgie, ensuite la guerre d’Ukraine qui a commencé en 2014 dans le Donbass, la Russie si elle était bien gérée, dans un état de droit, avec une démocratie, serait aujourd’hui un grand pays prospère".