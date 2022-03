Guerre en Ukraine : Odessa menacée par les missiles russes

Le drapeau des séparatistes pro-russes flotte désormais à Granitnoïe, et les habitants se pressent pour échanger les économies de toute une vie, dans une camionnette. "Je veux les changer en monnaie russe, parce que nous sommes Russes, ce n’est plus l’Ukraine", dit une femme tenant une liasse de billets. À la fin du mois, on ne pourra payer ici qu’en roubles. Depuis quelques jours, le village de Granitnoïe est tenu par les Russes et les séparatistes.

La zone est encore disputée

Un peu plus bas, à la place d’une position militaire ukrainienne, on commence la construction d’un pont, il permettra d’aller dans le village voisin. Déjà contrôlé par les séparatistes, il était inaccessible depuis 2014. Ici, il n’y a plus d’électricité depuis 10 jours. Seul un tiers des habitants est resté. Tous essayent de s’adapter mais certains le font à contre cœur. "Les séparatistes veulent montrer que tout est calme dans les villages qu’ils ont pris aux Ukrainiens. "Mais au cours de notre tournage, nous avons entendu des tirs d’artillerie à plusieurs reprises, preuve que la zone est encore disputée", rapporte Luc Lacroix, envoyé spécial à Granitnoïe.