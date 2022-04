Guerre en Ukraine : nouvelle démonstration de force de Vladimir Poutine

Avec le lancement d'un nouveau missile intercontinental, mercredi 20 avril, Vladimir Poutine met en garde directement les Occidentaux. "C'est tout simplement le missile le plus puissant au monde, et avec la plus longue portée de destruction", explique le journaliste Lionel Feuerstein, en direct de Moscou (Russie).

Une "démonstration de force technologique"

Le test effectué "parcourt la distance de 6 100 kilomètres, de quoi atteindre s'il le fallait, la côte ouest des États-Unis", ajoute-t-il. Le Sarmat peut par ailleurs transporter "une dizaine d'ogives nucléaires". Avec cette annonce, Vladimir Poutine souhaite lancer un avertissement aux Occidentaux, qui fera selon les mots du président russe "réfléchir ceux qui essayent de menacer la Russie", rapporte le journaliste, qui qualifie ce geste de "démonstration de force technologique".