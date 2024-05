Guerre en Ukraine : Moscou revendique la prise de deux localités dans les régions de Donetsk et de Kharkiv

L'armée russe dit avoir "libéré le village" de Netaïlové, dans la région de Donetsk, ainsi que la localité d'Ivanivka, dans celle de Kharkiv, plus au nord.

Moscou poursuit sa progression dans l'est de l'Ukraine. La Russie a affirmé, lundi 27 mai, avoir pris deux nouvelles localités dans les régions de Donetsk et de Kharkiv, continuant sa poussée dans ces deux secteurs face à une armée ukrainienne en difficulté. Le ministère de la Défense russe dit avoir "libéré le village" de Netaïlové, dans la région de Donetsk, ainsi que la localité d'Ivanivka, dans celle de Kharkiv, plus au nord.

La Russie grignote du terrain en Ukraine depuis plusieurs semaines, après avoir repris l'initiative avec l'échec de la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 et la prise de la ville-forteresse d'Avdiïvka en février. Durant le week-end, les troupes russes avaient revendiqué la prise des villages de Berestové et d'Arkhangelské, également dans l'est de l'Ukraine.

La Russie a recruté à tour de bras en proposant des soldes attractifs et mobilisé le dispositif de production militaire pour soutenir son effort de guerre. En outre, l'armée russe a déclenché le 10 mai une offensive dans la région de Kharkiv, s'emparant de plusieurs localités et poussant Kiev à y dépêcher de précieux renforts. Toutefois, les autorités ukrainiennes ont affirmé vendredi que la progression de l'armée russe avait été "arrêtée" dans cette zone.