Guerre en Ukraine : Moscou fait souffler le chaud et le froid sur les négociations

Après une avancée des négociations entre l'Ukraine et la Russie, mardi 29 mars, la balle est désormais dans le camp de Vladimir Poutine. "La Russie souffle le froid et le chaud", rapporte, mercredi 30, le journaliste Hugues Huet, en duplex depuis Moscou (Russie). "Le chaud hier avec cette annonce que Moscou avait fait deux pas importants, en annonçant la désescalade militaire autour de Kiev (Ukraine) et de Tchernihiv (Ukraine), et en donnant son accord à une rencontre préalable entre les deux présidents, Poutine et Zelensky", détaille-t-il.

Le 9 mai dans les esprits

Au lendemain des pourparlers, la Russie souffle le froid. Le porte-parole du Kremlin "dit qu'aucune avancée prometteuse n'a été faite lors de ces négociations, et qu'il n'y a donc pas de percée", rapporte le journaliste. Difficile ainsi de "déceler les pensées profondes de Vladimir Poutine". À Moscou, la date du 9 mai, jour de la victoire contre le nazisme, commence à "retenir l'attention", indique encore Hugues Huet, qui rappelle que l'une des justifications de l'opération militaire spéciale contre l'Ukraine était justement la "dénazification" du pays.